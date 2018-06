Tine Hens spreek over 'Het Klein Verzet' op duurzame beurs PETER LANSSENS

Hoe kan je eenvoudiger, goedkoper en duurzamer leven? De stad, de provincie, de West-Vlaamse Milieufederatie en Vormingplus houden op zaterdag 2 juni voor de eerste keer in West-Vlaanderen een dag 'slim en duurzaam leven'. De nieuwe beurs omvat 55 deelnemers en is gratis toegankelijk, van 10 tot 17 uur in evenementenhal Depart op het Nelson Mandelaplein. Standhouders zijn onder meer De Deelfabriek, ruildiensten Lets Leie, de stadsboerderij Kortrijk, plantaardig koken met de vzw Eva en hou je waterverbruik onder controle met Protos. Er komen ook twaalf ervaringsdeskundigen en Tine Hens komt om 10.30 uur spreken over 'Het Klein Verzet'. De journaliste vertelt in haar boek hoe veel Europeanen niet op politieke beslissingen wachten, en zelf initiatieven uit de grond stampen. Er zijn ook twaalf workshops, zoals rond plastic in de zee. Inschrijven voor de workshops is verplicht. Info: www.kortrijk.be/simplifylife.