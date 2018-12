Tijdelijk andere rijrichting op Grote Markt Peter Lanssens

03 december 2018

12u33 0

De firma Elta uit Wetteren plaatst op dinsdag 4 december een rioolaansluiting in de Rijselsestraat, ter hoogte van huisnummer 1. Geen ingrijpend werk, maar wél eentje met belangrijke gevolgen voor het verkeer die dag. Want hierdoor is de Rijselsestraat morgen doodlopend, ter hoogte van de Grote Markt. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Grote Markt. Opgelet: de rijrichting wijzigt er eenmalig, op dinsdag 4 december. De omleiding loopt namelijk via de Grote Markt naar de Graanmarkt en zo verder naar de Jan Palfijnstraat, Koning Albertstraat en het Louis Robbeplein.