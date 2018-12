Tientallen ongevallen per jaar, maar heraanleg verkeerswisselaar A19-R8 wéér uitgesteld Peter Lanssens

07 december 2018

16u38 0 Kortrijk De heraanleg van de gevaarlijke verkeerswisselaar A19-R8, die al meer dan 20 jaar op tafel ligt, is nog maar eens uitgesteld. De werken kunnen pas eind 2019 starten omdat de onteigening van stroken groen administratief meer tijd in beslag neemt dan verwacht. Sp.a en Groen zijn er niet over te spreken.

Er zijn elk jaar tientallen ongevallen met gekwetsten op de wissel van de A19 en de ring rond Kortrijk (R8). De twee U-bochten zijn er gekkenwerk. Zo moet wie uit de richting van Ieper of Roeselare komt en in de richting van Heule of Kuurne wil, op de wisselaar een bocht van 180 graden maken om rechts te kunnen invoegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Dat is levensgevaarlijk. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8 om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Er moet dus een nieuwe wisselaar komen, daar is iedereen het over eens. Toch laat de aanleg al meer dan 20 jaar op zich wachten. Volgens de laatste plannning zouden de werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eind 2018 starten, maar ze zijn andermaal uitgesteld, naar eind 2019. De reden? De onteigening van stroken groen, nodig om de nieuwe wisselaar te kunnen aanleggen, moet nog gebeuren

Omgevingsvergunning

“De onderhandelingen met de onteigenden zullen vermoedelijk begin volgend jaar gevoerd worden”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA), die over het dossier bevraagd werd door parlementair Tine Soens (sp.a) uit Kortrijk. Het gaat over een stuk weide in de Oude Gullegemsestraat en over enkele percelen akkerland vlak bij de Gullegemstraat. Het gaat dus niet over huizen. “Ook het opstellen en opladen van een volledige omgevingsvergunningsaanvraag vraagt heel wat bijkomend werk. We hopen beide procedures af te ronden in 2019”, aldus Weyts. “We betreuren de erg trage vooruitgang in dit zeer belangrijke dossier voor de verkeersveiligheid”, zegt Tine Soens. Ook Groen is misnoegd. De partij dient in de gemeenteraden van Kortrijk en Wevelgem een motie in om aan AWV te vragen de timing aan te houden en niet naar de ‘Chinese kalender’ te verplaatsen. Groen-politici Carlo De Winter, Matti Vandemaele en Bart Caron geven op zaterdag 8 december om 10 uur, meer uitleg over de moties. Dat gebeurt op de voetgangersbrug tussen de Europalaan in Gullegem en Oogststraat in Heule.

Volwaardige op- en afritten

Hoe de nieuwe wisselaar A19-R8 er zal uitzien, als het er ooit van komt? De verkeerslichten én de kruispunten met de U-bochten verdwijnen. Er komen volwaardige op- en afritten door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 zal aansluiten. Wie van de A19 de ring op wil richting Kuurne, rijdt over de brug en zo de R8 op. Wie uit de richting van Bissegem komt en de A19 op wil, rijdt ook eerst over de brug. Er zijn zo geen verkeersconflicten meer. En er zijn altijd twee rijstroken. Het wordt dus niet enkel veiliger, er zullen ook minder files zijn.

Geluidsschermen

Er komen drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswissel, zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor huizen in onder meer de Oude Gullegemsestraat, de Koffiehoekstraat en de Zilverberkenlaan. Het plan omvat ook ledverlichting, een bufferbekken voor de waterhuishouding en hagen en bomen. Belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 wordt ook heraangelegd en komt honderd meter dichter bij de Gullegemstraat. Auto’s krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswissel met de R8 oprijden.