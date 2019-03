Tientallen mensen voeren actie tegen seksisme Joyce Mesdag

16u55 0 Kortrijk Campagne ROSA West-Vlaanderen heeft naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag voor het eerst dit jaar een actie tegen seksisme georganiseerd in Kortrijk. Campagne ROSA ijvert voor concrete maatregelen tegen seksisme en discriminatie in onze maatschappij.

Het was oorspronkelijk de bedoeling een mars te houden, maar omdat de opkomst wat mager was, werd gekozen voor een actiemoment. “We zijn sowieso tevreden over vandaag, ongeacht hoeveel mensen er zijn, want dit vormt het startschot voor toekomstige West-Vlaamse acties van ROSA”, zeggen Anna Vanlede en Arne Lepoutre. “Dat er vandaag niet veel mensen bij zijn, betekent niet dat seksisme de mensen koud laat. Bij acties in Brussel en Gent waren honderden mensen, dat toont dat deze problematiek mensen wel degelijk bezighoudt. Een zaterdag in de krokusvakantie was misschien niet de beste timing. Het publiek dat we vandaag hadden verwacht, is ook grotendeels hetzelfde als het publiek dat deelneemt aan klimaatmarsen. Als je ziet hoe weinig de overheid met die boodschap doet, werkt dat uiteraard niet motiverend voor andere acties.”

De actievoerders willen dat er meer geïnvesteerd wordt in openbare diensten. “Besparingen op openbare diensten treffen vrouwen extra hard. De meerderheid van de werknemers in de sector zijn vrouwen. Diensten die niet meer door de gemeenschap worden voorzien, komen bij het gezin en dus vooral bij vrouwen terecht: kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg. Omdat vrouwen de meeste zorgtaken op zich nemen, komen ze ook moeilijk aan de vereiste loopbaan van 42 jaar voor het recht op een volwaardig pensioen. Daarom verzetten we ons tegen de afbouw van onze openbare diensten, gezondheidszorg en sociale zekerheid.”