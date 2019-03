Tientallen mensen geëvacueerd na gaslek in hartje van Kortrijk Scholen en shoppingcentrum tijdelijk zonder gas LSI VHS ADN

05 maart 2019

16u46

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Kortrijk In het centrum van Kortrijk is vandaag een gaslek ontstaan. Het gaslek is intussen gedicht, de tachtigtal geëvacueerde bewoners kunnen terug naar huis. Door de herstellingen zullen een aantal scholen en gebouwen een tijdje zonder gas zitten.

In de Wandelingstraat, tussen de Sint-Antoniuskerk en de spoorweg, ontstond iets voor vier uur een gaslek aan een middendrukleiding. Dat gebeurde bij graafwerken. Het lek ging gepaard met behoorlijk wat lawaai van ontsnappend gas. Een indringende geur maakte zich van de omgeving meester. De politiediensten stelden een veiligheidsperimeter in van honderd meter, een tachtigtal mensen werd geëvacueerd en met een bus naar het dienstencentrum De Zonnewijzer gebracht. Het treinverkeer in de buurt moest niet worden stilgelegd.

Een interventieteam van netwerkbeheerder Fluvius slaagde erin het lek een halfuur later te dichten, waarna de hulpdiensten het resterende gas gecontroleerd lieten ontsnappen. De buurt wordt nu straat per straat vrijgegeven zodat de bewoners terug naar huis kunnen. Door de herstellingen na het lek zitten de Guldensporenscholen, het Groeningeheem, het Lokaal Dienstencentrum De Zonnewijzer en de K in Kortrijk tijdelijk zonder gas, om de werken vlot te laten verlopen.