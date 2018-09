Tientallen bomen wijken voor residentie 05 september 2018

02u37 0 Kortrijk Natuurliefhebbers zijn misnoegd, nu een bosje met tientallen bomen gekapt is op de hoek van de Doornstraat en Trakelweg, aan de Leie.

Veel Kortrijkzanen kenden het bosje. Zo liet de organisatie Lieve Zusjes - Stoere Broers er enkele jaren geleden een tijdelijke boomhut bouwen, terwijl de eerste editie van zomerbar Nuba-R in dat bosje zat in 2017. De bomen zijn nu weg om plaats te maken voor Senzafine, een residentie met 84 flats, van projectontwikkelaar Gheysens. De eerste flats zijn er in het voorjaar van 2020 instapklaar. "We gaan het verlies aan groen en bomen wel compenseren, dat heeft de stad Kortrijk ons zo opgelegd", zegt Michaël Gheysens, die hiervoor naar De Blekerij verwijst. Dat is een gebied tussen de Meensesteenweg, spoorweg Kortrijk-Roeselare, Leie en Doornstraat. Gheysens dient eind dit jaar een bouwaanvraag in voor twee 54 meter hoge woontorens met samen honderd flats op De Blekerij, nabij de Ronde van Vlaanderenbrug. Er is op De Blekerij verder plaats voor 60 (gezins)woningen, een retailpark en kantoren. En er komt daar een nieuw park met bomen. "We werken samen met bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur Studio Basta", zegt Gheysens. Hij hoopt de werken in 2019 te laten opstarten op De Blekerij. Het is hierdoor niet zeker of zomerbar Nuba-R in 2019 op de nieuwe locatie nabij de Ronde van Vlaanderenbrug kan blijven, waar een tweede bosje wijkt voor de woontorens. "Het hangt van de timing af. Het project wordt gefaseerd aangepakt", aldus Michaël Gheysens.





(LPS)