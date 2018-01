Tiener steelt om druggebruik te betalen 26 januari 2018

02u42 0

Mason V. (19) uit Roeselare riskeert tien maanden effectief voor verschillende diefstallen. Hij deed dat om zijn druggebruik te kunnen betalen. In Roeselare stal hij een Ford Mondeo en een tabletcomputer, in Kortrijk een spelconsole, tv, versterker en gsm. Hij ging ook drie keer aan de haal met een fiets. De feiten speelden zich af van eind maart tot eind april 2017.





Een maand later liet Mason V. zich opnemen in een instelling in Sleidinge, om af te kicken.





Vonnis op 19 februari. (VHS)