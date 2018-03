Tien procent rijdt te snel 22 maart 2018

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hield afgelopen dinsdag snelheidscontroles in de Rijksweg in Lendelede en op de Doornik-serijksweg in Kooigem. In totaal reed zo'n 10 procent te snel. In Lendelede werden 821 voertuigen gecontroleerd, 74 daarvan reden te snel. In Kooigem werden 337 voertuigen gecontroleerd, 50 daarvan reden te snel. In totaal werden 44 hardrijders onderschept. Zij moesten hun boete onmiddellijk betalen. Alle 44 bestuurders legden ook een alcoholtest af, niemand blies positief. De hoogst gemeten snelheid was 157 kilometer per uur op de Doornikserijksweg in Kooigem waar 70 is toegestaan. Van die bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. (AHK)