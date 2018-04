Tien nieuwe beroepsbrandweerlui bij Fluvia 05 april 2018

02u40 2

Bij de brandweerzone Fluvia, die zo'n 300.000 inwoners en 24.000 bedrijven in 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen beschermt, zijn tien nieuwe beroepsbrandweermannen aan de slag gegaan. " Zij werden gerekruteerd uit de groep van meer dan 700 vrijwilligers in de zone", klinkt het bij luitenant Hans Vanpoucke. Dankzij de tien extra beroepsbrandweermannen is het kader van 45 bij Fluvia volledig volzet.





(LSI)