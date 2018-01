Tien maanden cel voor oplichter festivaltickets 23 januari 2018

Een 23-jarige man van Surinaamse afkomst is door de Kortrijkse strafrechter tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 1.200 euro veroordeeld. Delvano P. moest er zich verantwoorden omdat hij in de zomer van 2016 via internet festivaltickets verkocht. Zeven slachtoffers stortten in totaal zo'n 1.100 euro voor de aankoop van de tickets maar kregen nooit iets opgestuurd. Na twee maanden sloot de man de rekening waarop het geld werd gestort af. Hij daagde ook niet op voor verhoor bij de politie. Twee slachtoffers vroegen en kregen schadevergoedingen van respectievelijk 210 en 300 euro.