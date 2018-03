Tien jaar na broer in finale Humo's Rock Rally JANNE VANNESTE (22) MAG OPTREDEN IN ANCIENNE BELGIQUE JOYCE MESDAG

29 maart 2018

02u37 0 Kortrijk Exact tien jaar nadat Brent Vanneste Humo's Rock Rally won met zijn band Steak Number Eight, heeft zus Janne Vanneste (22) uit Wevelgem nu ook de finale van de muziekwedstrijd gehaald. "Ik ben echt superfier op Janne", zegt Brent.

Janne scoort tegenwoordig met haar band Monskopoli, een vijfkoppige band waarin zij niet alleen zingt en speelt, maar ook de teksten en muziek schrijft. "Humo's Rock Rally leek mij ideaal om een ruimer publiek te bereiken", zegt Janne. "Ik heb ons ingeschreven, zonder grote verwachtingen, maar tot mijn eigen verbazing hebben we de finale gehaald." Broer Brent is dan weer niet verrast. "Muziek maken gaat over gevoel steken in melodieën en teksten en dat zit bij Janne helemaal goed. Jannes muziek is oprecht en technisch sterk. Ik hoop echt op een plek in de top drie."





Het is intussen exact 10 jaar geleden dat Brent met zijn band Steak Number Eight, toen vier jonge snaken van amper 14 en 15 jaar oud, de wedstrijd won. "Ik was 12 jaar oud toen", blikt Janne terug. "Ik moest de dag erna naar school, en mocht dus niet te lang opblijven. Ik zat naast de radio de finale te volgen en heb in mijn eentje een vreugdedansje gemaakt in de keuken, toen ik hoorde dat ze gewonnen hadden. Ik heb wel spijt gehad dat ik er niet live bij was." Brent zal het in elk geval zo ver niet laten komen: hij gaat mee naar de finale op 22 april. "Ik zou het niet willen missen."





Janne is geen 'groentje' meer, ondanks haar jonge leeftijd. Ze mocht al optreden op Pukkelpop en de Lokerse Feesten met de band 'The Happy', een samenwerking tussen onder meer Reinhard Vanbergen van Das Pop, en drumster Isolde Lasoen. "Het was per toeval dat ik daar ben terechtgekomen", vertelt Janne. "Op een tuinfeestje bij vrienden van mijn broer heb ik eens, 17 was ik toen, een klein optreden gegeven. Reinhard was daar ook aanwezig. Enkele maanden later heeft hij me gecontacteerd om The Happy te vervoegen. Ik ben altijd heel dankbaar geweest voor die kans en ik blik met plezier op die drie jaren terug."





Ook al stond Janne al op die grote podia, dat ze nu de finale van Humo's Rock Rally heeft gehaald, doet haar wel iets. "Omdat het dit keer met mijn eigen muziek is. Ik zou wel euforisch zijn, mocht ik scoren met mijn eigen werk, bij Humo's Rock Rally nu, of op grote podia in de toekomst."





En er komt ook ooit een project van Janne en Brent samen, daar zijn ze allebei nu al van overtuigd. "Ook al maakten we vroeger wel eens ruzie, nu zijn we echt goeie vrienden. We gaan samen op café, koken samen, maken samen muziek." "We delen tips en ervaringen", zegt Brent. "We zijn eerlijk. Als we iets goed vinden, zeggen we dat, maar als de ander met iets slechts op de proppen komt, ook."