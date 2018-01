Tien grote openingen in 2018 63 MILJOEN EURO AAN INVESTERINGEN IN LAATSTE RECHTE LIJN PETER LANSSENS

02u44 1 repro Peter Lanssens De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Kortrijk Er zijn in 2018 tien grote openingen in Kortrijk, goed voor 63 miljoen euro aan investeringen. Zo openen het nieuwe politiecommissariaat en het nieuwe volksrestaurant Vork de deuren. "We kunnen na jaren voorbereiden eindelijk resultaten tonen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Midden maart opent het vernieuwde Overbekeplein. De stad blaast het plein nieuw leven in met groene eilandjes, zit- en speelelementen, een zitkuil en looplijnen om meer shoppers te lokken. Lifestyle staat er centraal met winkels rond decoratie, kunst, verzorging en vrije tijd. Het plein bevindt zich tussen historisch Kortrijk en het winkelwandelgebied. De stad betaalt 320.000 euro.





De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, waar mensen bij het water iets kunnen eten of drinken op nieuwe terrassen, openen op zaterdag 24 maart. "Daar volgt later, op zaterdag 19 mei, ook het openingsspektakel van Sinksen met muziek, een lichtshow en acrobatie", zegt Van Quickenborne. Kostprijs: 2 miljoen euro voor de stad en 2 miljoen euro voor Waterwegen & Zeekanaal.





Op maandag 16 april opent in ex-tapijtenzaak Gheysens in de Doorniksestraat volksrestaurant Vork. Armen betalen 2 of 3 euro voor een maaltijd en er zijn 80 plaatsen in het pand. Het gebouw krijgt in een dakverdieping in de vorm van een kroon ook een kinderopvang met 54 plaatsen. Op de eerste en tweede verdieping komt een zorgbedrijf voor administratieve diensten van het OCMW en woonzorgcentra. Kostprijs: 7,54 miljoen euro, waarvan wel 1,32 miljoen euro gesubsidieerd is.





Op dinsdag 17 april opent





Hangar K in een gewezen NMBS-loods op het stadsdeel Weide. In de eerste 'co-creatiehub' van West-Vlaanderen werken starters, groeiers en gevestigde bedrijven aan de digitalisering van onze economie. Piet Verhoeve, directeur bij onderzoeksinstituut IMEC, is CEO van Hangar K. Ook de andere werken op Weide vlotten met in juni de opening van een stadspark en misschien nog eind 2018 de opening van het nieuwe stadszwembad. De Magdalenastraat, spoorweg Kortrijk-Roeselare, Leie en Westelijke Ring bakenen Weide af. Kostprijs van de verdere inrichting op Weide: 3,7 miljoen euro.





Begin mei openen in het ex-Broelmuseum in de Broelkaai 6 een café met terras in de binnentuin en een winkel waarin bedrijfjes innovatieve producten tonen en verkopen.





Er is ook ruimte voor tentoonstellingen rond beeldende kunsten. En er komt in de beschermde patriciërswoning eveneens een publieksonthaal waar bezoekers info krijgen over het Buda-kunsteneiland.





Kost: 550.000 euro.





repro Peter Lanssens Volksrestaurant Vork in de Doorniksestraat.

Nelson Mandelaplein

Een nieuw erfgoeddepot op de parking van de groothandelsmarkt in Vier Linden in Heule kost 4,159 miljoen euro. De professionele bewaarplaats voor vaak eeuwenoude stukken opent in juni. Het depot huisvest straks ook het stadsarchief van Kortrijk en de erfgoedbibliotheek Westflandrica.





In de zomer opent in het dorp Sint-Katrien, Sente in de volksmond, een nieuw dorpsplein.





Kostprijs: 500.000 euro,





waarvan Kortrijk 87.000 euro betaalt.





In september opent op Weide het Nelson Mandelaplein.





Het evenementenplein, dat ook als betalende parking met 310 plaatsen dient, kan tot 15.000 mensen aan en is even groot als het Sint-Pietersplein in Gent. Kost: 2 miljoen euro.





De nieuwe Heuleplaats opent op donderdag 6 september, met de start van de Tinekesfeesten. De nieuwe plaats, een echt dorpsplein met veel aandacht voor verkeersveiligheid en terrassen voor de cafés,





kost 3,7 miljoen euro.





Het nieuwe commissariaat





van de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) op het ex-terrein van de hogeschool West-Vlaanderen in de Renaat de Rudderlaan opent op Open Bedrijvendag op 7 oktober. Kostprijs: 36,6 miljoen euro.