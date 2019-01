Ticketverkoop Spinrag start woensdag: weer overrompeling? Peter Lanssens

15 januari 2019

09u32 0 Kortrijk De ticketverkoop van kinderkunstenfestival Spinrag start op woensdag 16 januari om 10 uur. Het belooft opnieuw een stormloop te worden. Het populaire festival lokte vorig jaar 10.050 bezoekers. Nieuw dit jaar zijn drie zeecontainers.

De containers komen op Weide (dicht bij de werf voor het nieuwe zwembad), op het Schouwburgplein en op de Grote Markt. De zeecontainers worden ingericht als mini-theaters van 13 op 2,5 meter. De voorstellingen in de containers dagen kinderen uit om buiten de lijntjes te kleuren en te kijken. De stad wordt met Spinrag tijdens de krokusvakantie van 1 tot 10 maart omgebouwd tot een kindvriendelijke zone met een mix van betalende en gratis voorstellingen, films, installaties en ateliers. Het is het resultaat van een intense samenwerking tussen heel wat cultuurhuizen.

Zo toont Schouwburg Kortrijk wat er leeft op podiumgebied voor kinderen en jongeren tot 13 jaar. Het kunstencentrum Buda brengt in de Budascoop een uitgebreid filmaanbod in samenwerking met Jeugdfilmfestival (JEF). Je kan zo iedere dag een film- met een podiumvoorstelling combineren. Theater Antigone toont het gesmaakte Woestzoeker van Jan Sobrie en Raven Ruëll. Je kan ook samen met een van de acteurs in een meerdaags atelier aan de slag. Spinrag vind je eveneens in onder meer het winkelcentrum K in Kortrijk, museum Texture, het OC in Marke en muziekcentrum Track.

Nog enkele leuke weetjes: de zeventiende editie van Spinrag is goed voor 16 podiumvoorstellingen en 16 films met 68 toonmomenten. Er zijn vier ateliers waar kinderen zelf creatief aan de slag kunnen in tal van kunstvormen. Twaalf meisjes tussen 8 en 13 jaar werken aan een beeldende voorstelling met een geut absurde humor, gemaakt door het Spinrag-huisgezelschap Nevski Prospekt. De première is op vrijdag 1 maart om 19 uur in het Arenatheater. Vijftien Spinrag-ambassadeurs tussen 12 en 15 jaar verzorgen het onthaal van de bezoekers. De ambassadeurs leven zich met vlogs uit, om het publiek ook digitaal te bereiken. Info: www.spinrag.be.