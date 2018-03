Thuis-finale op Schouwburgplein 31 maart 2018

De finale van het 23ste seizoen van de populaire Eén-serie Thuis is op donderdag 14 juni. Wie de finale samen met andere fans wil zien, is op het Schouwburgplein welkom, waar een groot scherm zal staan. Er zullen ook Thuis-acteurs aanwezig zijn. De avond start om 19 uur om er samen met acteurs vooruit te blikken en naar de dubbele aflevering te kijken. Er kan nadien nog nagepraat worden. De finale wordt traditiegetrouw met een dubbele aflevering besloten, maar dat is nu voor het eerst in de geschiedenis van Thuis op een donderdagavond in plaats van een vrijdagavond. (LPS)