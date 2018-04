Theoria ontvangt Italiaanse topchef 19 april 2018

02u33 0

Theoria kreeg dinsdagnamiddag hoog culinair bezoek. De Italiaanse topchef Giorgio Locatelli (55) gaf er een workshop, voor zo'n 30 geïnteresseerden met onder meer de chef-koks van De 7 Zonden en Taste and Colours. Locatelli stelde er ook Made at Home voor. Zijn nieuwste boek is een kleurrijke verzameling van de gerechten die de onvolprezen meester van de moderne Italiaanse keuken deelt met familie en vrienden. Zijn restaurant Locanda Locatelli in Londen heeft een Michelinster. "Dat hij naar Theoria kwam, is straf. De joviale Giorgio Locatelli is een wereldberoemde kok", vertelde Miguel Benoit. (LPS)