Theater Antigone en wijkcentrum Overleie slaan handen in elkaar voor theaterproject Joyce Mesdag

08 maart 2019

Theater Antigone en wijkcentrum Overleie slaan de handen in elkaar voor het ABC theaterproject. 35 enthousiaste kinderen tussen zes en twaalf jaar komen sinds januari elke woensdag samen om op zoek te gaan naar ‘de blauwe vogel’, naar een verhaal van Maurice Maeterlinck. Regisseurs Hannes Reckelbus en Salomé Mooij begeleiden deze vrolijk bende. Deze krokusvakantie waren er een aantal extra oefenmomenten. Tijdens de workshops ontwikkelen de deelnemers spreekdurf, leren ze samenwerken of emoties uiten. Rodas (11) amuseert zich alvast rot: “Tijdens een oefenmoment moesten we doen alsof we super traag wakker werden. In slow motion. Dat was niet zo gemakkelijk, maar wel grappig”.