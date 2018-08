The Secret Garden langer open 17 augustus 2018

Er is een principieel akkoord om de alternatieve zomerbar The Secret Garden, tussen het Broelmuseum en de Budatoren, langer open te houden. Aanvankelijk was woensdag 15 augustus de laatste dag, maar de zomerbar blijft zeker tot midden september. "We ontvangen op topdagen toch snel enkele honderden bezoekers, ik ben blij met de verlenging", zegt ondernemer Christophe Devlies, tevens ontdekkingsreiziger en interieurdesigner, die er samen met de vzw Buda de zomerbar runt. Zo is de 'world brunch' - elke zondag in drie shiften van 10, 12 en 14 uur - populair in The Secret Garden. Er komen ook nog enkele events en acties. Info en nieuwtjes over The Secret Garden volgen kan op de Facebookpagina Secret Garden Kortrijk. (LPS)