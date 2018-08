The Great Wall verhuist na 35 jaar 30 augustus 2018

02u45 0 Kortrijk The Great Wall, Kortrijks bekendste Chinees restaurant, verlaat na bijna 35 jaar de Rijselsestraat 4, nabij het stadhuis. The Great Wall verhuist namelijk naar de Dolfijnkaai 12 aan de Leie, niet ver van de verlaagde Leieboorden.

"We kunnen er ook een mooi terras zetten, met zicht op de Broeltorens", zegt Kwan Juk Siu (36), die samen met zijn broer Kwan Hi Siu (38) uitbater is. "Het pand, waar in een ver verleden een karaokebar zat, is eigendom van mijn 68-jarige vader Wing Sheung, die The Great Wall stichtte. We openen er in november. Het wordt een hip en trendy Aziatisch restaurant, met een moderne keuken met pit. We moeten mee met onze tijd. Een klassiek Chinees restaurant werkt niet meer zo goed. We veranderen daarom ook de naam. The Great Wall krijgt als nieuwe naam Bowls. De verbouwingen starten in september. Het pand in de Rijselsestraat, dat we verlaten, staat te koop", gaat uitbater Kwan Juk Siu verder.





In trek

"We kiezen voor de Leieboorden omdat die locatie in de stad in trek is. En we vernemen dat sommige politieke partijen de Leieboorden verder willen vernieuwen, tussen de verlaagde kaaien aan de Broeltorens en het stadsdeel Weide. We zijn daarom overtuigd dat het de beste keuze is. We zijn heel enthousiast. Bowls wordt een toprestaurant, in zijn genre. Iedereen welkom, vanaf november", aldus Kwan Juk Siu.





(LPS)