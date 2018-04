The Cube verandert in 'blokkot' 09 april 2018

Terwijl de meeste mensen afgelopen weekend zoveel mogelijk van de eerste lentezon probeerde te genieten, werd er ook heel wat afgeblokt in Hogeschool Vives. Studenten, ook van andere scholen en universiteiten, kunnen in The Cube terecht in het 'blokkot'. "In de week blijf ik in Gent om te studeren, in het weekend komen we samen met de Chiro van Rollegem naar hier om te blokken", zegt Pepijn Buggenhout (23) uit Rollegem. Hij zit in zijn derde jaar Criminologie. "De openingsuren zijn hier beter dan in de bib. Hier kunnen we studeren tot 19 uur. Samen blokken is leuk, omdat je dan samen kan pauzeren én je tussen de pauzes effectief goed doordoet." (JME)