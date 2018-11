Texture partner van museumpas 22 november 2018

Texture, het vlasmuseum aan de Noordbrug in Kortrijk, is nu partner van de in september gelanceerde museumpas in België.





Houders van zo'n pas krijgen toegang tot alle deelnemende musea in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De pas kost 50 euro een geeft een jaar gratis toegang tot de permanente tentoonstellingen en vaste collecties.





Tijdelijke tentoonstellingen blijven betalend, maar met een fikse korting. Liefhebbers met een kansenstatuut kunnen een pas voor 10 euro kopen. De 'museumPASSmusées' kopen kan in Texture zelf of online.





(LPS)