Texture neemt populaire account @52museums over: ruim 20.000 volgers Peter Lanssens

26 februari 2019

11u34 0 Kortrijk Het museum Texture neemt van maandag 4 tot en met zondag 10 maart de internationale sociale media account @52museums over. De account is een initiatief van de Brits-Amerikaanse sociale media-experte Mar Dixon.

Het is geniaal in zijn eenvoud. @52museums biedt wekelijks de kans aan een museum, groot of klein, om zich op een leuke manier aan het publiek te tonen. De take-over account voor musea is aan een vierde jaargang toe, met al 18.900 volgers op Instagram en 4.800 op Twitter. Een groot publiek, dat graag wil zien wat er leeft in musea. “Texture is na het Antwerps diamantmuseum pas het tweede Vlaamse museum dat deze account leent. Daar mogen we best fier op zijn”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het zorgt er als city marketing voor dat Texture en Kortrijk nog meer aandacht krijgen. En sociale media zijn niet meer weg te denken. Platformen zoals Twitter, Instagram en Facebook hebben steeds meer gebruikers en dus ook steeds meer impact.”