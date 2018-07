Texture krijgt erkenning 04 juli 2018

Het museum over Leie en vlas Texture diende een aanvraag voor werkingssubsidies 2019-2023 in, in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet. De beoordelingscommissie adviseert om Texture in te delen bij het regionale niveau en hieraan gekoppeld een subsidie toe te kennen. In het rapport van de jury staat onder meer: 'De werking van Texture is professioneel, omvattend en doelgericht. Het is een dynamisch museum met een landelijk potentieel'. "De regionale erkenning en mooie woorden schenken ons vertrouwen om met volle kracht verder te werken", reageert schepen van Cultuur An Vandersteene (N-VA). Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) legt tegen 1 oktober een beslissing over de werkingssubsidies aan de regering voor. (LPS)