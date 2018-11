Terrassen wijken (deels) voor sinterklaasparade NIET IEDEREEN TEVREDEN MET AANPAK EVENEMENT PETER LANSSENS

07 november 2018

02u25 4 Kortrijk Ondernemers in het winkel-wandelgebied leven met gemengde gevoelens naar de sinterklaasparade toe. Zo moeten terrassen deels weg, voor de veiligheid. Sommige horecabazen vinden dat broodroof.

Er worden zaterdagnamiddag tot 15.000 toeschouwers verwacht, als het weer meezit. De stoet met praalwagens, een productie van Twice Entertainment, trekt door het winkel-wandelgebied. Het gevolg is dat stoepborden, bloembakken en andere wegneembare obstakels zoals beachvlaggen er weg moeten. Ook terrasjes wijken deels. Dat wordt in brede winkelstraten zoals de Lange Steenstraat niet gewaardeerd. Zo mogen koffiezaak Maona en frituur Pit-Stop tijdens de parade enkel één rijtje tafels en stoelen laten staan, voor de veiligheid. "Broodroof, er is plaats genoeg om de terrassen in zijn geheel te laten staan", vindt Dominic Creus van Pit-Stop. "En het volk zal hier niet blijven na de parade, want er is geen randanimatie na de stoet. De mensen gaan na afloop uitzwermen, onder meer naar de horecazaken op de Grote Markt", aldus Creus. "Een maatregel voor de veiligheid? Sinterklaas is meer dan honderd jaar oud. Ik denk niet dat hij amok zal maken door met terrastafels te gooien", klinkt het met een kwinkslag bij uitbater Rens Deweer van Maona.





Vindingrijk

Ook een deel van de handelaars is niet tevreden. Ze vrezen dat shoppers tijdens de parade minder vlot tot in de winkelstraten raken.





Bovendien gebeurt dit net op de nationale NINA-dag, waarop handelaars voordelen bieden. Andere ondernemers zien de parade wél zitten. "Ik vind het niet erg dat mijn terras tijdelijk weg moet, de stoet zal volk naar hier lokken, wat goed is", zegt Karoline Verhelle van restaurant K de Karo in de Sint-Jansstraat. Anderen zijn vindingrijk, zoals Mario Dhondt van foodbar M in de Sint-Jansstraat.





"Ik mag aan de gevel een rijtje van mijn terras laten staan en zet een ander rijtje aan de gevel van aanpalend vegetarisch restaurant Nectar, tijdens weekends altijd dicht", aldus Dhondt. "We helpen graag een collega uit de nood", zegt Hilde Desmet van Nectar. Alle betrokken handelaars en horecabazen wijzen er wel op dat de communicatie over de parade aanvankelijk mank liep. Zo stond er in een eerste mail foutief dat alle terrassen in hun geheel weg moeten. Toezichter Marcel Holvoet deed gisteren een ronde in het winkel-wandelgebied, om de gemoederen nogmaals te bedaren.





"De veiligheid van de kinderen staat centraal langs het parcours, die praalwagens zijn breed", zegt Holvoet. "We doen het maximum haalbare door hier en daar toch een rijtje terras toe te staan tijdens de parade. Dat is enkel zo van 13 tot 16.30 uur. Daarna mogen de terrassen weer in hun geheel teruggezet worden. Een beetje begrip graag", aldus Marcel Holvoet.