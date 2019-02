Terrasjesweer op winterzondag: tot 16(!) graden Peter Lanssens

17 februari 2019

08u30 0

Het wordt vandaag een echte zon-dag. De maxima klimmen bij een heldere hemel, met uitzondering van wat hoge wolkenvelden, tot 16 graden. Het sein om deze namiddag een terrasje op te zoeken en te genieten van de ‘winterhittegolf’. In Kortrijk was het zaterdagnamiddag al druk. Mensen zochten massaal terrasjes op, zoals op de Grote Markt, of trokken naar de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. Een opsteker voor de vaste horecazaken. Veel uitbaters zien zwarte sneeuw na een erg flauwe januari. Ook begin februari was het heel kalm in de binnenstad. Het vervroegde lenteweer brengt daar nu verandering in.