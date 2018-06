Terecht voor vechtpartijen 21 juni 2018

Een 25-jarige man uit Kortrijk riskeert 17 maanden celstraf voor drie vechtpartijen in de stad. Op 16 juli 2016 deelde Loritano L. in de Zwevegemsestraat drie vuistslagen uit. Het slachtoffer raakte gewond aan oog, neus en kaakbeen. L. kon dankzij camerabeelden geïdentificeerd worden. Hij is geen onbekende voor het gerecht maar daagde dit keer niet op voor de rechter. Hij moest zich nog voor twee andere vechtpartijen, onder meer aan 't Plein, ook verantwoorden. Vonnis op 20 juli. (LSI)