Terecht voor slagen aan klikkende collega

02u28 0 Kortrijk Een 32-jarige man uit Harelbeke deelde op 13 mei 2016 in Kortrijk klappen uit aan zijn collega. Oorzaak? Bjorn D. nam het niet dat zijn collega aan de ploegbaas had verteld dat ze een hele voormiddag in de pinten waren gevlogen.

Het slachtoffer verloor even het bewustzijn en liep een schedeltrauma op. Bjorn D. bracht zijn gewonde collega wel meteen naar het ziekenhuis toen hij opmerkte dat de gevolgen toch erger waren dan hij had bedoeld. Maar toen hij opmerkte dat zijn collega zich niet meer kon herinneren wat er was gebeurd, diste hij het verhaal op dat hij van zijn stelling was gevallen. Het verhaaltje kon doorprikt worden toen het slachtoffer na verloop van tijd zich toch alles kon herinneren.





Verantwoordelijkheid

Bjorn D. nam voor de rechter wél alle verantwoordelijkheid op en betaalde al 4.500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer. Omdat hij al een zwaar strafregister heeft, kan hij niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren.





De rechter velt een vonnis op 14 mei.





(LSI)