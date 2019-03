Tentoonstelling toont tijdloosheid begijnhoven Peter Lanssens

16u19 0 Kortrijk De Sint-Annazaal van het Begijnhof vormt van 1 tot 30 maart het decor voor de rondreizende tentoonstelling ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’.

Het was in 2018 twintig jaar geleden dat de dertien Vlaamse begijnhoven door Unesco als werelderfgoed werden erkend. Naar aanleiding van dat jubileum, is een boek gemaakt. Daar hoort ook een expositie bij, die in woord, beeld en film de begijnhofcultuur tot leven brengt. Het boek en de tentoonstelling zijn het werk van de West-Vlaamse illustrator en tekenaar Stefaan Kerkhof, zijn zoon en filmmaker Alexander Kerkhof en onderzoekster Maria Lammerant. Ze bezochten liefst 40 begijnhoven in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Kunsthistorica, theologe en vertelster Mieke Felix schreef enkele stukken over de belangrijkste periodes in de geschiedenis van de begijnenbeweging. Het boek en de tentoonstelling geven een historisch en actueel beeld van het voor de Lage Landen unieke erfgoed. Het is een combinatie van tekeningen, historische benaderingen, bijzondere verhalen van toen en nu, fotomateriaal en getuigenissen, zoals van de bekende violist en dirigent Sigiswald Kuijken, bewoner van het Begijnhof in Kortrijk. Het Begijnhof in Kortrijk werd in 1238 door Johanna Van Constantinopel gesticht. Het middeleeuwse stadsdeel tussen de Grote Markt en het Begijnhofpark combineert een plein- met een straatbegijnhof. De expositie is behalve op maandag elke dag gratis te bezoeken, telkens van 10 tot 17 uur.