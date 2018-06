Tekort aan hotels raakt weggewerkt BOETIEKHOTEL OPENT MIDDEN 2019 IN STATIONSSTRAAT PHILIPPE MOERMAN PETER LANSSENS

06 juni 2018

02u41 0 Kortrijk De stad Waregem heeft al jaren een tekort aan hotels, maar daar komt straks verandering in. Tine Van Canneyt (28) en Jens Ottevaere (26) uit Aalbeke openen midden 2019 een boetiekhotel met zo'n 30 kamers in de Stationsstraat.

Waregem heeft met uitzondering van Ambassade, Peracker en Sint-Janshof en enkele B&B's geen groot aanbod hotels. Zakenmensen overnachten vaak buiten Waregem.





"Ik stelde dat zelf vast, toen ik bij ventilatiespecialist Renson als secretaresse werkte", zegt Tine Van Canneyt, die nu met ouderschapsverlof is. "Ik voelde dat een hotel mijn ding zou zijn. Ik besprak het met Jens, waarna we met hulp van immo Dochy ons oog lieten vallen op een gewezen herenwoning uit 1893 in de Stationsstraat 154. Een charmant en karaktervol pand, ideaal voor een boetiekhotel met een uitstekende service. En perfect gelegen, met het station vlakbij en het centrum op wandelafstand. We mikken vooral op toeristen en zakenlui. Het hotel krijgt geen restaurant. Er komt wél een 'living room', waar ook Waregemnaars iets kunnen eten en drinken. En een zaaltje om te vergaderen. Ons hotel zal huiselijk zijn en gastvrijheid uitstralen, met respect voor de authenticiteit van het pand. Onze gasten moeten het gevoel krijgen dat ze thuis komen. Ik volgde ondertussen een opleiding hotel management en sociale wetgeving en bezocht samen met Jens al veel hotels in binnen- en buitenland om inspiratie op te doen. We werken samen met architectenbureaus &Steels, VL Development en interieur Sur Mesure. Bouwbedrijf Groverbo, van Jens, staat in voor de werkzaamheden. Die starten na het zomerverlof. Het is de bedoeling om het hotel midden 2019 te openen."





Geen parkeerproblemen

Het boetiekhotel krijgt de naam DR Hotel. "De zware gietijzeren deur van de koetsingang heeft ingewerkte initialen die naar gewezen bewoners Desmet Palmer en Rommens Marguerite verwijzen", legt Tine Van Canneyt uit. "En de letters verwijzen tegelijk naar onze twee kinderen Danielle en Rafael. Het precieze aantal kamers en de prijsklasse volgen later. Zo bekijken we nog hoe de ruimtes in het pand zo goed mogelijk in te delen. Het hotel krijgt achteraan een tuin met veel groen. We sluiten parkeerproblemen uit met een ondergrondse parking achteraan, in de Oude Vijvestraat. De inkom van het hotel komt in de Stationsstraat", aldus Van Canneyt. Ook het Parkhotel investeert in Waregem, met een viersterrenhotel met 72 kamers aan het Regenboogstadion. Het opent in de zomer van 2021. `





"De komst van het boetiekhotel is positief, iedereen heeft zijn eigen publiek en identiteit", reageert Parkhotel-zaakvoerder Bob Van Mol sportief. "Ik hoop dat we voor grote groepen goed zullen samenwerken."