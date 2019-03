Tegenstandster is er al, nu het publiek nog: wie schreeuwt Delfine Persoon en Freddy De Kerpel naar de titel? Alexander Haezebrouck

05 maart 2019

15u19 0 Kortrijk De tegenstandster van Delfine Persoon om de WBC titel bij de lichtgewichten op het boksgala zaterdag is aangekomen in Kortrijk. Persoon wil voor een volle Xpo voor de tiende keer wereldkampioene worden, maarrekent nog op wat extra publieke steun. Boksfans krijgen ook Freddy De Kerpel te zien in de ring.

Melissa St. Vil, ofwel Killer Mel, uit New York is een stukje kleiner dan Delfine, maar is één vat energie. “Ze is erg explosief en is echt wel een goeie bokser”, zegt Delfine Persoon, die dinsdag haar tegenstandster voor de wereldtitel bij de lichtgewichten in levende lijve ontmoette in het stadhuis in Kortrijk. “Deze kamp is echt wel heel belangrijk, anders waren al mijn andere gewonnen kampen voor niks.” Er zijn ook al verregaande onderhandelingen dat de winnaar van zaterdag op 1 juni zal boksen in New York tegen de Ierse Katie Taylor, wereldkampioene bij twee andere boksbonden en aanzien als één van de beste vrouwelijke boksters ter wereld. “Dat zou natuurlijk fenomenaal zijn als ik die kamp kan boksen”, zegt Persoon.

Naast de boksmatch op wereldniveau van Delfine Persoon zal ook ex-bokser Freddy De Kerpel een publiekskamp uitvechten. Wie zijn tegenstander zal zijn, houden de organisatoren nog even geheim. “We zijn vooral heel blij dat we na zoveel jaar nog eens een boksgala van zo’n niveau kunnen organiseren”, zegt schepen van sport Arne Vandendriessche. “De bedoeling is ook dat het boksgala een jaarlijks evenement wordt. Naast Delfine Persoon worden nog enkele kampen afgewerkt. Daarin zullen lokale toppers uit Poperinge, Moorslede afgewerkt worden. Ook enkele amateurkampen gaan vooraf de kamp van Persoon met daarin jonge boksers uit Bellegem, Kortrijk, Diksmuide en Menen. Op dit moment zijn zo’n 800 kaarten verkocht, de organisatie zou graag de zaal vol krijgen. Er zijn nog heel wat kaarten beschikbaar. De ticketprijzen starten aan 25 euro voor een staanplaats. Info: www.boksgalakortrijk.be