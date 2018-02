Tegen transportroute kleigroeve? Zoek zelf alternatief! 28 februari 2018

Het stadsbestuur van Kortrijk legt de bal in het kamp van bewoners, die een route voor vrachtwagentransporten vanaf een kleigroeve in Rollegem niet zien zitten. Ze krijgen tot eind april om zelf een beter alternatief te zoeken.





Het zit de Rollegemnaren vooral hoog dat de nu voorgestelde transportroute via de landelijke en erg smalle Schreiboomstraat gaat. Dat bleek maandagavond op een meeting in het OC, waar zo'n 150 mensen opdaagden. "De voorgestelde route is niet perfect, maar de beste die we konden bedenken. Maar indien er toch nog een traject opduikt met minder overlast, zijn we bereid om dat te steunen", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Alternatieven, opmerkingen en bezwaren moeten eind april binnen zijn, want een provinciale begeleidingscommissie buigt zich wellicht ergens in mei over de voorgestelde transportroutes. De groeve aan de Kannestraat wordt vanaf midden 2019 sowieso ontgonnen, voor bouwmaterialenproducent Wienerberger in Aalbeke. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een oplossing waarbij economie en verkeersveiligheid met elkaar verzoend worden, zodat ook de toekomst van de 400 werknemers van Wienerberger verzekerd blijft. "Alle creatieve voorstellen voor een andere transportroute zijn welkom", zegt Lieve Vansevenant, voorzitter van de dorpsraad in Rollegem. "Zo vragen we om toch nog eens te bekijken of er een nieuwe verbinding naar de autosnelweg E403 kan komen. Kleine straten en dorpskernen moeten vermeden worden", aldus Vansevenant. Voorstellen: lode.valcke@kortrijk.be of via het meldpunt 1777.





(LPS)