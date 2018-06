Technisch defect zet Carrefour Market onder de rook 25 juni 2018

Een technisch defect aan de stroomvoorziening van de koelinstallatie zette gisternamiddag het warenhuis Carrefour Market langs de Rekkemsestraat in Marke (Kortrijk) volledig onder de rook.





De brandweer had de brand snel onder controle en zorgde er met ventilatoren voor dat de rook zo snel mogelijk uit de winkel werd verdreven. "Er is geen structurele schade", klinkt het bij Baptiste van Outryve van Carrefour. "De winkel kan maandagmiddag zoals anders gewoon open."





Uitbater Dieter Salden spoedde zich na de brandmelding meteen ter plaatse. "Eén rij frigo's kan niet meer werken", vertelt hij. "Die producten verhuisden naar een andere koele ruimte. Onverpakte verse producten uit de winkel zullen onbruikbaar zijn door het roet. Maar die voorraad vullen we zo snel mogelijk opnieuw aan. Voor de rest zal de winkel een stevige poetsbeurt nodig hebben. De klanten zullen wellicht weinig merken, behalve een hardnekkige brandgeur. Gelukkig bleef de schade beperkt." De bedorven producten zullen gebruikt worden om biobrandstof te maken. (LSI)