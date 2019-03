Teaterkaffee op Schouwburgplein na 21 jaar dicht Peter Lanssens

11 maart 2019

12u22 0 Kortrijk Teaterkaffee, een bekende brasserie in Franse stijl op het Schouwburgplein in Kortrijk, is sinds begin deze maand dicht. “Niét omwille van een faillissement, ik heb mijn zaak na 21 jaar stopgezet, wegens privéredenen”, zegt zaakvoerder Christophe Callens (47).

“Ik dank mijn trouwe klanten voor het vertrouwen en ga zelf op zoek naar een nieuwe job. Niet in de horeca, maar eerder richting de IT-sector of in de verkoop”, aldus Christophe Callens. Teaterkaffee bestaat al zeker 60 jaar als horecazaak en was vroeger bekend als Brasserie du Théâtre. Brouwerij Alken-Maes, hoofdhuurder van het pand, zoekt een overnemer of overnemers. Wie interesse heeft: tel. 0475/97.40.42 of www.alken-maes.com.