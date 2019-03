Team d-hotel naar Cape Epic in Zuid-Afrika: “Loodzwaar” Peter Lanssens

13 maart 2019

12u15 0 Kortrijk Henk Dejonckheere (56), zaakvoerder van het d-hotel in Marke, en ondernemer Paul Vanhonsebrouck (54) doen als team d-hotel mee aan Cape Epic. Die meerdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika staat bekend als erg zwaar.

Het unieke is dat er enkel duo’s deelnemen. Je komt samen over de meet. Lukt dat niet, volgt een diskwalificatie. Wie op het einde van alle etappes de beste tijd heeft, wint. Er is met ‘de grand masters’ speciaal een klassement voor mannen boven de 50 jaar. Henk Dejonckheere en Paul Vanhonsebrouck trainen er sinds november intensief voor. “De wedstrijd omvat 627 kilometer, terwijl we alles samen 16.650 hoogtemeters moeten overwinnen”, zegt Henk, die ook een cursus ‘fietsen uit elkaar halen’ volgde. De start op donderdag 17 maart, een proloog van 21 kilometer, is meteen de Tafelberg op, nabij Kaapstad. De wedstrijd loopt tot donderdag 24 maart. De avonturiers slapen in tenten. Er worden zo’n 600 deelnemers verwacht. Cape Epic is geliefd bij wielrenners op rust. Zo namen onder meer gewezen profrenners Cadel Evans en George Hincapie al deel, net zoals oud-veldrijders Sven Nys en Sven Vanthourenhout.