Team Burgemeester wil nieuwe jachthaven 10 augustus 2018

Lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (Open Vld) van Team Burgemeester wil, als hij na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet blijft, een nieuwe jachthaven in Kortrijk. Verrassend, want er is al een jachthaven op de oude Leie-arm recht tegenover de Damkaai, ter hoogte van de Kalkovenbrug. "Die is te klein, er is daar maar plaats voor zeven tot acht pleziervaartuigen", vindt Vincent Van Quickenborne. "En het water golft er te veel, wat vervelend is voor wie er overnacht op een boot. Het golvende water wordt veroorzaakt door passerend binnenvaartverkeer, even verderop op de Leie aan Buda Beach. Dat kan dus beter, wat mij betreft. Ik ben daarom op zoek naar een plaats waar we een jachthaven voor vijftien tot twintig pleziervaartuigen kunnen inrichten, eveneens op de oude Leie-arm in het centrum van Kortrijk. Daar is nood aan, want de trafiek van bootjes en pleziervaartuigen neemt snel toe sinds het verlagen van de Leieboorden aan de Broeltorens. Er zijn aan die verlaagde Leieboorden zo'n acht ankerpunten, waar je met bootjes kan aanmeren. Mensen doen dat steeds meer. Let op: ik heb het wel over een bescheiden jachthaven, niet over een grote jachthaven zoals in Nieuwpoort. Het is een must om extra boottoeristen naar Kortrijk te lokken. Die mensen blijven hier slapen, drinken en eten iets in horecazaken, shoppen, het kan alleen maar een goeie zaak zijn voor onze stad. Het moet een jachthaven op wandelafstand van de Grote Markt worden", aldus Vincent Van Quickenborne. (LPS)