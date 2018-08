Team Burgemeester verwelkomt mode-ontwerpster 09 augustus 2018

Moniek Gheysens (69) uit Heule maakt haar comeback in de politiek.





De mode-ontwerpster op rust, die tot 2012 achttien jaar gemeenteraadslid was voor Open Vld Kortrijk, krijgt plaats 21 op de lijst van Team Burgemeester voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Wie Moniek Gheysens niet kent, kan eens het stadsgedicht Appel op een muur aan kluifrotonde Appel in Kortrijk lezen. Het gedicht is één van haar vele realisaties.





"Moniek is de dame met de meeste ervaring op onze lijst", zegt lijsttrekker Vincent Van Quickenborne. "Een erg creatieve vrouw, die goed gekend is. Ze aarzelde eerst om op te komen bij Team Burgemeester, maar ons programma overtuigde haar. De lijst van Team Burgemeester is nu compleet." (LPS)