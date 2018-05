Team Burgemeester? Team Café St.Georges! 19 mei 2018

Kortrijk Team Burgemeester, de burgerlijst van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), inspireert ook andere partijen. Johan Verniest (51) uit Heule komt met de gemeenteraadsverkiezingen als horecaman bij sp.a op.

Hij liet twaalf t-shirts maken voor zijn personeelsleden. Opmerkelijk is dat die t-shirts exact dezelfde look hebben als Team Burgemeester. Maar dan wel als Team Café St.Georges en met andere kleuren. De t-shirts van Johan Verniest hebben geen tinten lichtblauw en fuchsia, maar wel in hoofdzaak het bij sp.a verplichte rood. "Een knipoog naar Van Quickenborne? Nee hoor, het is mijn eigen ontwerp", lacht Johan Verniest. "Er is van plagiaat geen sprake. Want Team Burgemeester heeft er geen patent op, als ik het goed heb. Team Café St.Georges klinkt krachtig. Het valt op en het is goed om stemmen te ronselen. Mijn personeelsleden en ikzelf dragen de t-shirts met de Sinksenfeesten, in mijn café in de Voorstraat. Daarna komen er nieuwe t-shirts in het kader van mijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan ook met het logo van sp.a en mijn lijstnummer op", aldus de nooit om een stunt verlegen Johan Verniest. Vincent Van Quickenborne ontvlamt niet in woede nu er een socialist zijn aanpak schaamteloos kopieert, wel integendeel. "Ik vind het zalig. Hoe meer teams, hoe beter", reageert hij sportief. (LPS)