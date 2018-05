Team Burgemeester strikt Niels Lybeer ZOON VAN GEWEZEN CD&V-BURGERVADER STAPT IN POLITIEK PETER LANSSENS

02u29 1 Kortrijk Niels Lybeer stapt in de politiek. De zoon van gewezen CD&V-burgemeester Lieven Lybeer krijgt een prominente plaats bij Team Burgemeester, de lijst van Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Steunt vader Lieven die opvallende keuze?

Niels Lybeer (32) wil politiek geen kleur bekennen. "Bij Team Burgemeester hoef ik dat niet te doen", stelt hij. Team Burgemeester profileert zich als een burgerlijst.





"Ik ben er mezelf en ik ben trots dat ik er deel van uitmaak, want het team zit vol straffe karakters en ondernemende mensen. Vincent Van Quickenborne is een doener en is altijd recht voor de raap. Ik voel mij daar goed bij. CD&V? Ik ben geen voorstander van een partij die van bovenaf een ideologie oplegt. Op mijn vader Lieven ben ik heel trots. Ik zal proberen om het menselijke engagement dat hij de voorbije jaren toonde, verder te zetten. Mijn vader is de beste adviseur die ik me kan toewensen", benadrukt Niels. Vader Lieven Lybeer (59) steunt zijn zoon onvoorwaardelijk. Lieven Lybeer liet eind maart weten CD&V de rug toe te keren en eind 2018 met politiek te stoppen. De reden die hij hiervoor opgaf, is dat hij geen respect meer voelt bij de christendemocraten. De steun van Lieven is belangrijk voor Niels.





Campagne voor zoon

Niet vergeten dat Lieven Lybeer drie jaar waarnemend burgemeester was, van 2009 tot 2011, en met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 liefst 4.620 stemmen haalde. Dat was toen in Kortrijk het beste resultaat na Stefaan De Clerck en Van Quickenborne. "Ik voer mee campagne voor mijn zoon", reageert Lieven Lybeer. "Dat hij voor Team Burgemeester kiest, daar sta ik volledig achter. Niels zet zich voor thema's in waarin ik mij ook kan vinden", aldus Lieven Lybeer. Team Burgemeester heeft vertrouwen in Niels. "Hij krijgt een prominente plaats op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen", verzekert schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). Voor hoeveel stemmen Niels gaat? "Ik plak er geen cijfer op. Genoeg om verkozen te worden", glimlacht hij.





Jeugd

Niels Lybeer gaat voor drie pijlers.





"Er moet een Kortrijkse 'pool' van vrijwilligers komen. We hebben ze nodig en we moeten hen koesteren. Evenementen zijn ook belangrijk. Zelf ben ik actief bij de vzw Feest in Kortrijk. Kortrijk heeft ambiance nodig. Maar ook iedere deelgemeente verdient een evenement, met een even grote uitstraling als de Tinekesfeesten in Heule. Verder ligt de jeugd mij nauw aan het hart. Ik was tien jaar bestuurslid van jeugdhuis De Reflex in de Doorniksewijk. Jongeren hebben plaatsen nodig om zich te ontplooien", stelt Niels, die vlakbij het Van Raemdonckpark woont en gerant is van bruine kroeg 't Fonteintje, op de verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens.