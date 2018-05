Team Burgemeester pleit voor fietszone OPMERKELIJK VOORSTEL VOOR 58 FIETSSTRATEN IN CENTRUM PETER LANSSENS

25 mei 2018

02u59 0 Kortrijk Als het van Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) afhangt, komt er in de volgende legislatuur een zone met 58 fietsstraten in het centrum. "Maar eerst gaan we langs bij bewoners om te weten of zij het idee genegen zijn", vertelt hij. Bij de huisbezoeken deelt hij eigen ijsjes uit.

Kortrijk heeft in het centrum al een fietsstraat in de Budastraat. Autoverkeer is er niet verboden. Maar fietsers hebben altijd voorrang en rijden over de hele breedte van de weg. Auto's mogen geen fietsers inhalen, waardoor de snelheid beperkt blijft tot zo'n 20 kilometer per uur.





Huisbezoeken

"We stellen een grote fietszone met 58 straten in het stadscentrum voor, plus de 16 straten in het winkelwandelgebied, goed voor een oppervlakte van een vierkante kilometer", zegt Van Quickenborne. "Het zorgt voor gezondere lucht, het is veiliger voor fietsers en het raadt automobilisten af om de stad te doorkruisen als ze niet in het centrum moeten zijn. Let wel, we doen het enkel als een duidelijke meerderheid van de Kortrijkzanen het voorstel genegen is. We bezoeken in dat kader 10.000 huizen en bevragen 3.000 gezinnen. We bezochten sinds woensdagavond al 2.000 huizen en bevroegen al 595 mensen. De meeste reacties zijn positief", aldus Van Quickenborne. De fietszone zou zich in grote lijnen van het Plein tot het einde van de Rijselsestraat en van de Budastraat tot de Doorniksetunnel uitstrekken. Het komt er ook enkel als Team Burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet is.





Verlagen belastingen?

Andere voorstellen zijn nieuwe bestemmingen voor kerken, 's nachts en in het weekend werken om openbare werken sneller vooruit te laten gaan, camerabewaking in elke wijk en het invoeren van zoveel mogelijk schoolstraten, die aan het begin en einde van de schooltijd autovrij zijn. Ook opvallend: Team Burgemeester wil de Kortrijkzanen laten kiezen tussen het verlagen van de belastingen en minder investeren of het gelijk houden van de belastingen en hetzelfde investeringsritme aanhouden. Team Burgemeester stelde gisteren verder elf nieuwe kandidaten uit zeven deelgemeenten voor de lijst voor. Gewezen uitbater van de KVK-kantine Kurt Dekyvere (48) en Thomas Arickx (35) van event planner Par'azaar komen uit Heule. Uit Marke komen Sheila Naghdipour (23) van delicatessenzaak Petruzzi, Bockor Rock-organisator Henri De Roo (28), voorzitter van theater Rodenburg Pieter-Jan Mollie (24) en gepensioneerd militair Erwin Vandendriessche (56). Voorzitter van toneelgroep De Planktrekkers Xavier Werniers (56) en bankmedewerkster Michelle Vandeplassche (27) komen uit Aalbeke. Er zijn verder manager Philippe Lagae (63) uit Kooigem, kok Arne Demyttenaere (32) uit Rollegem en seingever Rik Cannaert (59) uit Bissegem. Info: www.teamburgemeesterkortrijk.be.