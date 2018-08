Team Burgemeester peilt naar wensen Kortrijkzanen 16 augustus 2018

02u26 20 Kortrijk 80 procent van 3.004 bevraagde Kortrijkzanen wil dat Vincent Van Quickenborne (Open Vld) burgemeester blijft. Kandidaten van Team Burgemeester spraken met 2.494 mensen aan de deur, terwijl 510 anderen online hun mening gaven.

Is de enquête gekleurd? "Nee, we trokken sinds midden mei van sociale buurten naar villawijken, alle lagen van de bevolking in Kortrijk én deelgemeenten gaven hun mening", zegt kopvrouw Ruth Vandenberghe van Team Burgemeester.





"Ik neem het met een korreltje zout", blijft lijsttrekker Van Quickenborne rustig. We zetten nog enkele opvallende resultaten op een rijtje.





Voor 69 procent mogen openbare werken ook in het weekend en 's nachts. "We willen dat doen op invalswegen, niet in het stadscentrum", zegt Van Quickenborne. "En we geven een premie voor de snelheid van uitvoeren. We mogen niet meer aanvaarden dat wegenwerken te lang aanslepen, zoals op de Pottelberg."





67 procent wil de belastingen gelijk houden, zodat er nog verder geïnvesteerd kan worden. Team Burgemeester gaat dus niét voor lagere belastingen.





73 procent wil een fietszone met, -winkelwandelgebied inbegrepen- 74 aaneengeschakelde fietsstraten. Het stadscentrum wordt zo veiliger en het zorgt voor gezondere lucht. Doorgaand verkeer wordt naar de kleine ring (R36) verwezen.





76 procent ziet graag meer schoolstraten.





77 procent wil camerabewaking in iedere wijk.





83 procent vindt dat kerken een nieuwe (neven)bestemming mogen krijgen. Zo krijgt de kerk van Aalbeke ook een bib en academie en de kerk van Bissegem ook een bib en ruimte voor verenigingen, in de volgende legislatuur.





34 procent wil laatavondshoppen op vrijdag, 38 procent wil koopzondagen en 28 procent heeft geen mening. "Zeer verdeeld dus, hier gaan we nog eens goed moeten over praten", vindt Van Quickenborne.





91 procent vindt dat Kortrijk er de voorbije vijf jaar op vooruit ging. (LPS)