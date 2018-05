Team Burgemeester lanceert zeven horecabazen 16 mei 2018

02u35 0 Kortrijk Team Burgemeester lanceert zeven horecabazen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuw uit Kortrijk zijn Shaun Vanderplancke (27) van café De Gouden Aap en soepbar Spoon en hoofdbarman Lucas Deneckere (24) van café-bistro Balthazar.

Uit deelgemeenten en nieuw zijn Dieter D'Alwein (42) van de Labberleute in Aalbeke en Bert Vanhalle (47) uit Marke, baas van restaurant De Geit in Sint-Denijs bij Zwevegem. Het lijstje wordt voltooid door drie kandidaten uit Kortrijk: gerant Niels Lybeer (32) van bruine kroeg 't Fonteintje, Fanny Leenknecht (32) van koffiebar Fanny's en gemeenteraadslid Koen Byttebier (62) van lunchrestaurant en koffiebar La Cantine. "Drie speerpunten staan voorop", klinkt het. "We schaffen de terrastaks af. De horecabazen gaan in ruil voor kwaliteitsvolle terrassen, met ook aandacht voor voetgangers, fietsers en personen met een beperking. We promoten streekproducten van horecazaken en ook brouwerijen in andere centrumsteden en zetten in Vlaanderen op mensen in die een weekendje naar Kortrijk komen. We maken tot slot van Kortrijk de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen.





Zo moet er in iedere deelgemeente een zomerspeelplein (dat stelt ook sp.a voor, nvdr.) komen. Kortrijk is goed bezig. Het toerisme zit in de lift met in een kleine tien jaar van 150.000 naar 250.000 overnachtingen per jaar. Er zijn meer vernieuwende handels- en horecazaken en de stad investeert in publieke ruimte zoals de verlaagde Leieboorden en de nieuwe Heuleplaats."





(LPS)