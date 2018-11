Te koud voor definitieve markeringswerken 23 november 2018

Vandaag worden tussen half acht en twaalf uur in gewone verf de meest dringende wegmarkeringen aangebracht in de Pottelberg.





De werken op de Pottelberg zijn al enkele weken klaar. Enkel de markeringen en wat kleinere afwerkingen moeten nog uitgevoerd worden. Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest plande deze werken deze week. Door de te lage temperaturen kunnen de werken niet uitgevoerd worden. Op aandringen van de stad laat AWV vandaag de dringendste markeringen aanbrengen in gewone verf. "De situatie is er té onveilig, nog langer wachten op wegmarkeringen, was niet meer te rechtvaardigen", zegt schepen Axel Weydts (Sp.a). "De meest essentiele markeringen worden daarom vandaag aangebracht, waaronder zebrapaden op belangrijke oversteekplaatsen." Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, volgen de definitieve thermoplastische markeringen. Hiervoor zijn minimumtemperaturen vereist en moet de straat afgesloten worden. (JME)