Tangoschool verhuist naar Izegem 10 juli 2018

02u40 0 Kortrijk Het Life Danscenter uit Izegem neemt de Argentijnse tangodansschool Tangorrion over. De Gentse hoofdvestiging blijft bestaan, het Kortrijkse filiaal verhuist naar Izegem. Dansleraars Yannick Vanhove en Liz De Vuyst verhuizen immers van Waregem naar Zuid-Frankrijk.

Dansschool Tangorrion ging in 2010 van start, nadat Yannick en Liz de kneepjes van het tangodansen in het Argentijnse Buenos Aires goed onder de knie hadden gekregen. In 2012 haalden ze zelfs de Europese titel binnen in de passionele dansstijl. "Het resulteerde in heel wat optredens en workshops over de hele wereld", vertelt het koppel. "We touren vaak in Argentinië, de Verenigde Staten en Europa en krijgen de kans om dat nog vaker te doen. Daarom besloten we onze dansschool, met vestigingen in CC Meulestede in Gent en OC Lange Munte in Kortrijk, te laten overnemen."





Binnen het Izegemse Life Danscenter vonden ze de ideale opvolgers. Yogalerares Eveline Verhaeghe neemt de dagelijkse leiding van de tangoschool op zich en kan rekenen op de hulp van leraars Dieter Vandeputte en Davy Desloovere.





"Bij de voorbereiding van mijn huwelijk met Dieter leerden we al de tango dansen bij Yannick en Liz", vertelt Davy. "Daarna gingen we ook met hen op tangovakantie in de Dordogne. Daar ontdekten we hun passie en ik wilde dat het verhaal van hun dansschool niet stopte. Daarom kozen we voor de overname." Voor de 150 dansers van Tangorrion verandert er weinig. Alleen de Kortrijkse lessen verhuizen naar Izegem. Daar start in oktober een nieuwe cursus.





Meer info: www.tangorrion.be. (VDI)