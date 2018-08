Tafeltennissen in buik van houten mammoet 08 augustus 2018

De Vlasmarkt oogt er tegenwoordig heel wat gezelliger uit. De fontein met betonnen zitbanken, die zwerfvuil aantrokken, hebben plaats gemaakt voor plantenbakken. Maar de echte blikvanger is een pingpongtafel in de vorm van een houten mammoet. Wie de twee flanken van de olifant openklapt, kan in de buik pingpongen. De mammoet is gemaakt door vzw Bolwerk, naar een ontwerp van mede-uitbater Alexander Cheyns van café Gainsbar. Palletjes en balletjes zijn verkrijgbaar in Gainsbar. Ook nieuw is een stalen pomp aan café Vera, waar je met water kunt spelen of je verfrissen. De pomp zorgt tegelijk voor hilariteit. Zo plaatste Mike Tattoo, die zijn shop op de Vlasmarkt heeft, een komisch filmpje op Facebook waarop te zien is hoe de 'toverpomp' een 'bron van eeuwige jeugd' blijkt te zijn. En er staat nog meer te gebeuren op de Vlasmarkt. Zo roepen de bazen van cafés Gainsbar, Ziggy en Hermana en De Gouden Aap op de hoek met de Doorniksestraat ervoor de fietsenstallingen te gebruiken. Op de hoek van de Doorniksestraat met de Vlasmarkt komen binnenkort paaltjes, zodat automobilisten die uit de Doorniksetunnel komen niet meer te scherp naar rechts kunnen insturen om de Vlasmarkt op te rijden. Dat is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.





Aan klanten van cafés en bezoekers wordt gevraagd honden niet los te laten lopen op de Vlasmarkt. Later worden ook de bomen nog gesnoeid en in 2019 komt er een camera met zicht op de Lekkerbeetstraat. (LPS)