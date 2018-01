Tafellinnen uit reeënhuid krijgt label 31 januari 2018

Verilin kreeg gisterenavond ook een Henry Van de Velde label met Tableskin. Verilin slaagde er namelijk in om een harige reeënhuid om te zetten tot een picknicktafelkleed. Een complex patroon, tot een goed einde gebracht dankzij gebruik van een jacquardweefgetouw. Het ontwerp was van de hand van Lore Langendries uit Zonhoven. Dierenhuid in textiel vertalen gebeurde nooit eerder. "We slaagden erin om de pixels van een grafisch bestand, gebaseerd op een foto, om te zetten in een collectie tafel- en bedlinnen, waarbij zachte haren op een witte achtergrond liggen", zegt Ilse Dedeken.





"Zeg maar foto's weven of 'damastweven 2.0'. Ons jacquardweefgetouw kan tot 12.000 draadjes tegelijk aan, waardoor het resultaat erg gedetailleerd is", aldus Ilse Dedeken.





Een standaard Tableskin van 160 op 260 centimeter kost 297 euro. Het tafelkleed gaat zeker acht tot tien jaar mee. Verilin maakt het ook op maat. (LPS)