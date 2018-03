Supersterren lonken naar Mandela KORTRIJK ROLT AMBITIEUS PLEINENPLAN UIT PETER LANSSENS

22 maart 2018

02u49 0 Kortrijk De stad Kortrijk rolt een ambitieus pleinenplan uit. Het nieuwe Nelson Mandelaplein, waar 15.000 mensen op kunnen, dient vanaf 2019 voor topconcerten. Live Nation heeft interesse.

Live Nation, het Amerikaanse bedrijf achter supersterren zoals Jay Z en Lenny Kravitz, vroeg recent info op bij de stad over het Mandelaplein op het stadsdeel Weide. Het plein heeft een pak troeven. Het kan 4.000 tot 15.000 toeschouwers aan, is iets groter dan het Sint-Pietersplein in Gent, heeft alle voorzieningen zoals aansluitingen op water en elektriciteit en ligt op amper 900 meter van het station. "We gaan er dan ook geen evenementen met pakweg 2.000 bezoekers toelaten, je zou die amper zien staan", zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). "We zetten er enkel op imagobepalende initiatieven in. Zo trad de betreurde Prince enkele jaren geleden op het Sint-Pietersplein op. Ook Kortrijk kan nu zo'n topoptredens aan, op het Mandelaplein. We bieden het plein gratis aan. Organisatoren treffen enkel een waarborgregeling met het parkeerbedrijf Kortrijk, op basis van het aantal ingepalmde parkeerplaatsen aan 9,5 euro per dag, want het Mandelaplein is ook een parking. En we laten er maximum vijf evenementen per jaar toe, om het leefbaar te houden voor de buurt."





WK-dorp

De stad maakt van de gelegenheid gebruik om een plan op te maken waarbij organisatoren naar het voor hen meest geschikte plein geleid worden.





"Kortrijk groeide in vijf jaar tijd van 1.200 naar 1.700 evenementen per jaar", zegt Kelly Detavernier. "We willen die meer spreiden over pleinen. En inwoners beter en tijdig informeren." De Grote Markt (5.000 man) staat door de centrale ligging voor vrijwel alle voorstellen open. Het Schouwburgplein (5.000 man) is een muziek- en cultuurplein in de brede zin van het woord. Zo slaat ook het WK-dorp er straks zijn tenten op. "Het WK-dorp past er perfect, het Mandelaplein is te groot voor zo'n voetbalfeest", zegt Detavernier.





"Het Begijnhofpark (3.000 man) is geschikt voor kind- en gezinsvriendelijke events zoals het 1 meifestival. Voor de Veemarkt en de verlaagde Leieboorden mikken we op horeca-initiatieven. Het Conservatoriumplein, nu te weinig gebruikt, wordt in overleg met muziekcentrum Track een muziekplein. Het Casinoplein is minder interessant omdat er daar intensief geparkeerd wordt. Kleinere initiatieven kunnen op het Vandale- en Sint-Maartenskerkhofplein, waar de zomermarkten blijven. We bekijken ook wat we willen toelaten op het Plein, het Overbeke- en Sint-Amandsplein, Budabeach en parken zoals het Astridpark. Elk plein en park krijgt een eigen fiche met alle uitleg op. Tegen september is alles af. Nu al info opvragen kan in het evenementenloket."