Superhelden ijveren voor veiligere oversteekplaats 08 februari 2018

02u25 0 Kortrijk Een delegatie van Sint-Theresia vormde woensdagochtend, verkleed als superhelden, een erehaag op het zebrapad aan de Oudenaardsesteenweg (N8), tegenover de vrije basisschool. Het was een tweede actie nadat het zebrapad twee weken geleden ook al enkele minuten werd geblokkeerd.

Er is ongenoegen omdat het zebrapad slecht aangeduid is en er geen gemachtigde opzichters meer aan de oversteekplaats staan. Niemand stelt zich kandidaat omdat de vorige opzichters uitgescholden werden door bestuurders of, net zoals leerlingen zelf, bijna aangereden werden op het zebrapad. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat zo snel mogelijk verkeersborden met knipperlichten aan het zebrapad zetten. "En de stad start deze week een campagne op sociale media, waarin we op zoek gaan naar een gemachtigd opzichter. We doen ook een oproep in de volgende editie van de stadskrant", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "In afwachting van een opzichter voert de politie ongeveer een keer per week controles uit, zowel in burger als in uniform. Agenten daar permanent zetten gaat niet, want de politie waakt al op punten in de stad die nóg gevaarlijker zijn. Een flitscamera zetten (zoals Open Vld-bestuurslid Jean-Philippe Vrijghem voorstelt, nvdr.) doen we niet. Ik ben er helemaal geen voorstander van. Bestuurders remmen bruusk aan zo'n flitspaal om daarna weer snel op te trekken. Het is geen oplossing", aldus Axel Weydts.





Wie gemachtigd opzichter wil worden, kan dat laten weten via het meldpunt 1777. (LPS)