Succesvolle start voor openluchtzwembad 04 juni 2018

Het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk, dat dit jaar een maand vroeger opengaat, heeft er een succesvol startweekend op zitten. Het was nog iets te koud op zaterdag om de grote massa aan te trekken. Toen daagden 288 bezoekers op. Maar dankzij de warme temperaturen op zondag kwamen 398 mensen verkoeling zoeken. Eline Evenepoel, Gaille Naessens en Jinte Sabbe uit Heule en Marte Tremerie en Marie Steyt uit Kortrijk (allen 13 en 14 jaar) waren bij de allereersten die zich zaterdag aan een plons waagden. "Het is inderdaad wat frisjes, maar we houden van de extra uitdaging. We komen elke zomer meerdere keren."





(JME)