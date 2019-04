Subtropisch zwemparadijs opent zaterdag al Peter Lanssens

01 april 2019

17u56 0 Kortrijk Goed een maand na de brand die de toren en glijbanen van het nieuwe zwembad Weide vernielde, opent het subtropisch zwemparadijs de deuren. De blus- en roetschade is weggewerkt, waardoor het recreatief deel op zaterdag 6 april de eerste bezoekers ontvangt. “We zijn samen met beheerder Lago niet bij de pakken blijven zitten”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Het recreatief deel omvat 4.000 vierkante meter waterpret, inclusief de met 160 meter langste wildwaterbaan van de Benelux, een golfslagbad, een wellnesszone met bio- en zoutsauna, hamam en een warme lagune met een hot pool van 40 graden. Afkoelen kan in het all-weather verwarmd buitenbad. Er zijn ook drie warme kinderbaden, met interactieve speeltoestellen zoals fonteintjes, waterkanonnetjes, glijbaantjes, een wip, een palmboom met waterstraaltjes en nog veel meer. De kinderbaden zijn met de nieuwste filter- en zuiveringstechnieken uitgerust, waardoor het veilig is om al met baby’s vanaf drie maanden van het 32 graden warme water te komen genieten. Er worden jaarlijks 300.000 bezoekers verwacht en nog eens 300.000 sportieve zwemmers.

10-beurten familiepas vanaf 49 euro

Het sportbad opende eerder al, net zoals het Rest-eau-Café. Op de vijf glijbanen is het nog wachten. De eerste twee nieuwe zijn tegen de zomervakantie af, de andere drie volgen tegen de herfstvakantie. Tot dan zijn er voordeelprijzen voor wie het subtropisch zwemparadijs bezoekt, met een 10-beurten familiepas vanaf 49 euro. Bij aankoop van een individuele 10-beurtenkaart, worden twee beurten extra cadeau gegeven. Recreatieve zwemmers krijgen bovendien bij hun eerste bezoek een korting op hun volgende daguitstap in Lago Kortrijk Weide. Ze krijgen verder een bon van 1 euro om op het zwemmersterras of in het Rest-eau-Café te spenderen. Er zijn nog meer voordelen, na te lezen op www.lagokortrijk.be. Het zwemparadijs is op zaterdag open van 10 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 18 uur. Op weekdagen tijdens de paasvakantie is het zwemparadijs open van 10 tot 22 uur.