Stukje geschiedenis verdwijnt: hotel Broel bijna gesloopt Peter Lanssens

10 december 2018

17u01 3 Kortrijk De afbraak van gewezen viersterrenhotel Broel loopt op zijn laatste beentjes. Een stukje Kortrijkse geschiedenis verdwijnt. Er komt een nieuwe residentie.

Hotel Broel was ruim 30 jaar een icoon. Het witte gebouw nabij de Broeltorens – ook gekend voor het restaurant – was geliefd bij toeristen en onder meer zakenlui, serviceclubs, politici en sportlui. Hotel Broel, eigendom van de familie Vandecasteele, maakte sinds 2010 deel uit van de groep Sandton Hotels. Hotel Broel werd bijna drie jaar geleden failliet verklaard. Zo’n dertig personeelsleden verloren toen hun job. Het gebouw werd enkele maanden later verkocht aan projectontwikkelaar Luc Beke van Global Estate Group. Het ter ziele gegane hotel Broel wordt met de grond gelijk gemaakt. Na de sloop start de bouw van residentie Broelhotel, een woonproject met twintig luxeflats en vier handelsruimtes. De vastgoedontwikkelaar bouwt de residentie twee meter minder hoog dan het vroegere hotel, om de middeleeuwse Broeltorens nog meer tot hun recht te laten komen. De laatste wijziging in het project is het sluiten van een deel van de zijgevel om meer aansluiting te vinden met de beschermde gevelrij van de Broelkaai. De ingrepen werden trouwens afgedwongen door protesterende buren, om er zeker van te zijn dat de residentie de historische buurt niet zal overvleugelen en het zicht op de Broeltorens en de beschermde huizen in de Broelkaai niet zal verpesten. Het project van 17 miljoen euro kwam tot stand in nauw overleg met de stad en met Erfgoed Kortrijk en Vlaanderen. De eerste bewoners kunnen er wellicht in de loop van 2020 in de luxeflats gaan wonen.