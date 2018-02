Studio Loots failliet 24 februari 2018

De rechtbank van koophandel in Kortrijk heeft renovatiebedrijf Studio Loots uit Marke (Kortrijk) failliet verklaard.





Daardoor verliezen vijf arbeiders en drie bedienden hun job. Studio Loots werd in 2014 opgericht door Ludovic Loots (33) en zijn zus Nathalie (46). Het bedrijf focuste zich op kleine en grote renovaties en had grootse plannen. Vorig voorjaar verhuisde het kantoor van Marke naar de oude fabriekshal van De Meestere in Heule (Kortrijk), waar jonge starters in zeecontainers een tijdelijke intrek konden nemen. Maar enkele maanden later al vroeg en kreeg Studio Loots voor drie maanden bescherming tegen schuldeisers. Op het einde van die periode keurden de schuldeisers het voorgelegde reorganisatieplan af waardoor een faillissement onafwendbaar leek. Eind januari stopte het verblijf van Studio Loots in het creatieve dorp Muster in Heule ook. Als curator is advocaat Stefan De Geeter uit Kortrijk aangesteld. (LSI)